Internacional
Jornalistas presos na Bielorrússia e Geórgia vencem prémio Sakharov 2025
Parlamento Europeu-georgiana Mzia Amaglobeli e bielorrusso Andrzej Poczobut
Os jornalistas bielorrusso Andrzej Poczobut e a georgiana Mzia Amaglobeli são os vencedores do prémio Sakharov 2025, anunciou hoje a presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola.
Em plenário, que esta semana se realiza em Estrasburgo, em França, Roberta Metsola anunciou que a Conferência de Presidentes do PE escolheu os dois jornalistas, que hoje estão “na prisão simplesmente por fazerem o seu trabalho, por denunciarem a injustiça e lutarem pela liberdade e a democracia”.
“Esta casa está com eles e com todos os que continuam a exigir liberdade”, comentou a presidente do PE perante os eurodeputados.
A entrega do galardão vai ser feita em dezembro.