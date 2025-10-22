diario as beiras
Internacional

Jornalistas presos na Bielorrússia e Geórgia vencem prémio Sakharov 2025

22 de outubro às 11 h38
0 comentário(s)
Parlamento Europeu-georgiana Mzia Amaglobeli e bielorrusso Andrzej Poczobut

Os jornalistas bielorrusso Andrzej Poczobut e a georgiana Mzia Amaglobeli são os vencedores do prémio Sakharov 2025, anunciou hoje a presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola.

Em plenário, que esta semana se realiza em Estrasburgo, em França, Roberta Metsola anunciou que a Conferência de Presidentes do PE escolheu os dois jornalistas, que hoje estão “na prisão simplesmente por fazerem o seu trabalho, por denunciarem a injustiça e lutarem pela liberdade e a democracia”.

“Esta casa está com eles e com todos os que continuam a exigir liberdade”, comentou a presidente do PE perante os eurodeputados.

A entrega do galardão vai ser feita em dezembro.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de outubro

Óbito/Balsemão: Universidade de Coimbra realça papel essencial na promoção da liberdade de imprensa
22 de outubro

Ministro Miguel Pinto Luz e IP chamados ao parlamento para explicar projeto do TGV em Gaia
22 de outubro

Colisão em Arganil provoca um morto
22 de outubro

Preços das casas aceleram na maioria dos municípios populosos, Gaia e Coimbra lideram

Internacional

Internacional
22 de outubro às 11h38

Jornalistas presos na Bielorrússia e Geórgia vencem prémio Sakharov 2025

0 comentário(s)
Internacional
21 de outubro às 17h58

Economia chinesa mantém crescimento sólido e demonstra resiliência global com expansão de 5,2%

0 comentário(s)
Internacional
19 de outubro às 11h53

Israel bombardeia Faixa de Gaza alegando que Hamas atacou unidade militar

0 comentário(s)