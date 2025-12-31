O antigo presidente do Politécnico de Coimbra, Jorge Conde; e o antigo diretor-geral do Conselho Empresarial do Centro e atual vice-provedor da Misericórdia de Viseu, Nuno Nascimento, deverão ser dois dos sete vice-presidentes de Ribau Esteves. O ex-presidente do Município de Aveiro é candidato único à presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). Vai substituir Isabel Damasceno.

Serão os únicos dois vice-presidentes a submeterem-se a eleições em orgãos internos da CCDRC: Nuno Nascimento vai a votos com Ribau Esteves a 12 de janeiro, num colégio eleitoral presencial composto por eleitos locais da região (das câmaras, assembleias municipais e juntas de freguesia), enquanto Jorge Conde será eleito, alguns dias depois, pelo Conselho Regional da CCDRC (de que, aliás, já fez parte), constituído por representantes de entidades regionais, municipais e do ensino superior.

O processo de escolha deverá ser pacífico, atendendo a que resulta de negociações de equilíbrio de forças entre os dois partidos mais votados na região: PSD e PS. A apresentação formal da candidatura ao Governo foi feita através da Direção-Geral das Autarquias Locais, entidade que coordena o processo.

