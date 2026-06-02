Jogos tradicionais e mundo digital unem jovens e idosos no Dia da Criança

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

O CASPAE assinalou o Dia Mundial da Criança com uma atividade intergeracional no Parque Verde de Coimbra, reunindo jovens do Projeto Start-IN e participantes do Projeto Idade+. A iniciativa foi dinamizada pelos criadores de conteúdos digitais Th3End e Daniel Rita, contando ainda com a participação de outros influencers nacionais.

Através de uma transmissão em direto e da realização de jogos tradicionais portugueses, jovens e seniores partilharam experiências, saberes e momentos de convívio, numa demonstração de como a tecnologia e a tradição podem funcionar como pontes entre gerações.

A atividade integrou o Influencer Youth Lab, iniciativa do Projeto Start-IN que aposta no desenvolvimento de competências digitais, comunicacionais e de participação ativa. Neste contexto, os jovens tiveram oportunidade de colaborar com criadores de conteúdos e explorar novas formas de comunicação, reforçando competências relevantes para a sua integração social e profissional.

Já os participantes do Projeto Idade+ assumiram um papel central na dinamização dos jogos tradicionais, contribuindo para a valorização do património cultural imaterial e para a transmissão de memórias e conhecimentos.

A iniciativa resultou da articulação entre os projetos Start-IN e Idade+, ambos promovidos pelo CASPAE, evidenciando o potencial da colaboração intergeracional na construção de comunidades mais inclusivas e participativas.

O Projeto Start-IN, desenvolvido em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), destina-se a jovens NEET, promovendo percursos personalizados de capacitação, formação certificada e contacto com o mercado de trabalho. Já o Projeto Idade+ aposta no envelhecimento ativo, saudável e participativo, através de respostas inovadoras dirigidas à população idosa.

A atividade contou ainda com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, garantindo as condições logísticas e de segurança.