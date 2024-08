Jogos Paralímpicos: Telmo Pinão em 14.º lugar no contrarrelógio

Telmo Pinão, ciclista natural de Pereira, Montemor-o-Velho, que ontem alcançou um diploma paralímpico (7.º lugar) na prova de 3.000 metros de perseguição individual C2, terminou, esta manhã, no 14.º lugar nos 1000 metros contrarrelógio C1-C3 dos Jogos Paralímpicos Paris 2024.

A atleta da Academia Efapel de Ciclismo conseguiu, no Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, um novo recorde pessoal na distância, tendo concluído a prova em 01.20.586 minutos.

Telmo Pinão vai ainda disputar as provas de estrada. No dia 4 de setembro compete no contrarrelógio da classe C2, encerrando a sua terceira participação em Jogos Paralímpicos no dia 7, com a presença na prova de fundo, também da classe C2.