Jazz e música clássica no Festival das Artes QuebraJazz em Coimbra

O Festival das Artes QuebraJazz, em Coimbra, regressa em julho com vários concertos de jazz e música clássica, numa edição que conta com a participação de nomes como Selma Uamusse, Ricardo Ribeiro, Jordi Savall ou Tomomi Nishimoto.

O evento, que junta, desde 2021, o Festival das Artes e o QuebraJazz, que funcionavam separadamente, vai realizar-se de 15 a 24 de julho, no anfiteatro ao ar livre Colina de Camões, nos jardins da Quinta das Lágrimas, estendendo-se até ao final de agosto com concertos gratuitos de jazz nas escadas Quebra Costas, na Alta da cidade, afirmou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A edição deste ano arranca com três concertos de jazz, o primeiro dos quais um encontro entre o fadista Ricardo Ribeiro e a Orquestra de Jazz de Matosinhos.

No dia seguinte, será a estreia de um projeto entre os músicos João Barradas, Aaron Parks, Peter Evans e Stéphanne Galland e, a 17 de julho, realiza-se um concerto que junta a cantora Selma Uamusse e a Orquestra Hot Club de Portugal em torno da obra do compositor norte-americano Duke Ellington, sob a direção de Pedro Moreira.

A 18 de julho, inicia-se a programação de música clássica na Colina de Camões, com “Tchaikovsky na senda de Mozart”, um concerto da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras com Andrew Swinnerton (oboé) como solista, num espetáculo dirigido pela maestrina japonesa Tomomi Nishimoto, que já dirigiu no passado várias orquestras europeias.

Pelo festival, passa também um concerto dos músicos japoneses Jun Kanno e Tokiwazu Mozibei V, que põem em diálogo o piano com o shamisen, um instrumento musical nipónico, e outro dedicado aos 100 anos do nascimento de Carlos Paredes, onde além da guitarra portuguesa também estará presente a voz da cantora Maria João.

A fechar a programação na Quinta das Lágrimas, a 24 de julho, Jordi Svall, maestro e compositor catalão que toca viola da gamba irá dirigir um espetáculo em que a música do renascimento europeu é levada “ao encontro do mundo”.

Na programação, estão também incluídos dois concertos gratuitos, um da Orquestra Camerata da Academia de Música de Lisboa e outro pela Orquestra do Conservatório de Coimbra.

Além da programação musical, o Festival das Artes QuebraJazz vai contar ainda com momentos de cinema, gastronomia e conferências, assim como um espetáculo de magia de Luís de Matos.

A programação no Quebra Costas será anunciada futuramente.

Os bilhetes para o festival estarão à venda a partir de sexta-feira.