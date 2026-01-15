O Itecons-Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade assinala, em 2026, 20 anos de atividade.

Criado para aproximar a ciência da prática industrial, o Itecons tem desempenhado papel determinante no apoio às empresas, promovendo o desenvolvimento de novos produtos, processos e soluções tecnológicas, com impacto direto na competitividade da indústria portuguesa, em particular nos setores da construção, dos materiais, da energia e da sustentabilidade.

Ao longo do seu percurso, o Itecons consolidou uma forte ligação ao meio empresarial, trabalhando de forma próxima com PME e grandes empresas, e assumindo-se como um parceiro estratégico em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, tanto a nível nacional como internacional.

