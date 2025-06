Israel/Irão: Guterres alerta para “ciclo de retaliação sem saída” após ataques norte-americanos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou hoje para um “ciclo de retaliação sem saída”, na sequência dos ataques norte-americanos que visaram instalações nucleares iranianas que, segundo frisou, marcaram um “ponto de viragem perigoso” na região.

“Tenho condenado repetidamente qualquer escalada militar no Médio Oriente. Os povos da região não podem ser sujeitos a um novo ciclo de destruição. E, apesar de tudo, corremos o risco de mergulhar num ciclo sem saída de retaliação após retaliação”, afirmou numa reunião de emergência a decorrer no Conselho de Segurança da ONU.

Esta reunião foi convocada, a pedido do Irão, horas depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter confirmado que bombardeiros norte-americanos tinham atacado com bombas anti-bunker as principais centrais nucleares do Irão, incluindo as instalações subterrâneas de Fordow.

A ação ordenada por Trump ditou o envolvimento direto dos Estados Unidos, um aliado tradicional de Telavive, no conflito entre Israel e o Irão, iniciado a 13 de junho.