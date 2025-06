Investidores reforçam aposta na China como destino estratégico para crescimento global

A 6.ª Cimeira de Multinacionais de Qingdao (China)reuniu mais de 570 executivos de empresas de seis continentes.

O evento que teve uma participação record, com a assinatura de 40 acordos no valor de 5,93 mil milhões de dólares, consolidando a posição do país como destino prioritário para o investimento estrangeiro. A confiança dos investidores internacionais na China ganhou novo fôlego.

A cimeira, considerada o principal encontro económico nacional dedicado a empresas multinacionais, destacou o papel crescente da China nas cadeias de valor globais e o seu potencial de inovação, sobretudo em sectores de alta tecnologia. Sob o lema “Empresas Multinacionais e a China — Conectando o Mundo, Cooperando para Benefícios Mútuos”, o evento colocou em evidência o compromisso da China com a abertura económica e a cooperação internacional.

Executivos de diversas multinacionais descreveram o mercado chinês como “estratégico”, “excitante” e “o maior do mundo”, num momento em que o país reforça as suas políticas de atração de investimento estrangeiro com medidas mais inclusivas e transparentes.

A edição deste ano marcou também novos máximos em diversidade de participantes, com 131 empresas a marcarem presença pela primeira vez (23% do total), e uma crescente representação de mercados emergentes como a ASEAN, Médio Oriente e África. Os fóruns temáticos abordaram áreas de futuro como a economia prateada, o investimento de fundos estrangeiros, a aviação geral e o desenvolvimento da economia de baixa altitude.

De acordo com dados divulgados durante a cimeira, entre 2013 e 2023, o número de investigadores a tempo inteiro em grandes empresas industriais com capital estrangeiro na China aumentou 33,2%, e o investimento em investigação e desenvolvimento cresceu 86,5%. Em Pequim, por exemplo, foram reconhecidos mais de 110 novos centros de I&D apenas em 2024, atingindo um total de 221 até Janeiro deste ano.

O investimento estrangeiro nos sectores de alta tecnologia continua a crescer de forma expressiva: nos primeiros cinco meses de 2025, registou-se um aumento de 146% nos serviços de comércio electrónico, 74,9% na indústria aeroespacial, 59,2% na farmacêutica química e 20% nos equipamentos médicos.

As autoridades chinesas têm vindo a aprofundar a abertura institucional, através da harmonização de normas, regulamentos e práticas de gestão, oferecendo um ambiente de negócios estável, previsível e equitativo. Medidas recentes incluem a facilitação de processos de investimento, acesso a serviços personalizados e incentivos ao desenvolvimento sustentável.

Um caso emblemático é o fundo global da indústria médica, resultado de uma parceria entre a farmacêutica britânica AstraZeneca e empresas chinesas, que já investiu em 27 projectos locais, apoiando a sua internacionalização.

A 6.ª Cimeira de Multinacionais de Qingdao reforça, assim, a visão da China como um centro de inovação e cooperação global, consolidando-se como destino-chave para multinacionais que procuram expandir a sua presença no mercado asiático e global.

Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China.