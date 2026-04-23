Instituto Pedro Nunes assume direção executiva do MIT Portugal

O Instituto Pedro Nunes vai assumir a direção executiva do MIT Portugal que durante a quarta fase, em curso, será dirigido por dois professores das universidades do Minho e Coimbra.

Pela primeira vez, a governação do programa será partilhada, entre a Universidade de Coimbra e a Universidade do Minho, que assegurou a coordenação nacional durante a terceira fase.

Depois de nomeados, em novembro, os dois novos diretores nacionais – Alexandre Ferreira da Silva, do Minho, e João Pedro Barreto, de Coimbra -, o Instituto Pedro Nunes, criado em 1990 pela Universidade de Coimbra, anunciou hoje que assumiria a direção executiva.

“É um marco que valida o nosso percurso de décadas na ponte entre o conhecimento académico e o mercado. Estamos prontos para dar ao MIT Portugal uma grande eficácia operacional”, sublinhou o presidente do instituto, João Gabriel Silva, citado em comunicado.

Liderado por dois especialistas em engenharia aeroespacial e engenharia eletrotécnica, a quarta fase da parceria entre Portugal e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, marcará uma aposta nas áreas de nanotecnologia, espaço, inteligência artificial e energia.

Até 25 de maio, estão a decorrer as candidaturas ao Concurso de Projetos 2026 do programa, que contempla duas modalidades de financiamento: Joint Integrated Proposals e Seed Proposals.

Segundo a informação publicada na página da Fundação para a Ciência e Tecnologia, para a edição de 2026, foi disponibilizada uma dotação global de 800 mil euros, “destinada exclusivamente ao financiamento das equipas portuguesas envolvidas em projetos apresentados na modalidade Joint Integrated Proposals”.

No âmbito desta modalidade, a FCT atribuirá até 50 mil euros à equipa portuguesa de cada projeto para desenvolver atividades de investigação colaborativa com equipas do MIT, durante um período um ano.

“A modalidade Seed Proposals prevê igualmente a colaboração com investigadores portugueses, contudo, neste caso o financiamento será atribuído exclusivamente pela equipa do MIT”, acrescenta a FCT.