O Museu de Arte e do Colecionismo de Cantanhede, no distrito de Coimbra, vai acolher uma instalação visual dedicada à pintora Maria Amélia Magalhães de Carneiro.

Intitulada “Reinterpretar Maria Amélia: Do Traço ao Vetor”, a instalação visual – criada por alunos do curso de Multimédia da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, da Mealhada, numa parceria com o Município de Cantanhede – vai ser apresentada no sábado, às 18:30.

Segundo a organização, esta conceção artística consiste na projeção de criações contemporâneas resultantes da reinterpretação de algumas obras da artista Maria Amélia de Magalhães Carneiro, através da criação de ilustrações e composições gráficas em linguagem vetorial.

Partindo da análise estética e simbólica das obras originais, os alunos procederam à sua recriação digital, promovendo o cruzamento entre património artístico, identidade local e práticas visuais contemporâneas.