diario as beiras
NacionalSaúde

INEM atendeu em 2025 máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência

14 de janeiro de 2026 às 16 h58
0 comentário(s)
DR

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) registou em 2025 um máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência atendidas nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), mais 166 mil chamadas do que em 2024.

As chamadas recebidas foram maioritariamente devido a situações de trauma (246.267), outros problemas clínicos (220.261), alterações do estado de consciência (195.318) e dispneia [dificuldades respiratórias] (158.600), e refletem a diversidade e complexidade das ocorrências avaliadas diariamente pelas equipas do CODU, informou hoje o INEM em comunicado.

Das 1.656.891 chamadas atendidas em 2025, em 109.521 casos, que corresponderam a uma média de 300 chamadas por dia, verificou-se, após triagem, tratarem-se de situações que não configuravam uma emergência médica, tendo sido encaminhados para a Linha SNS24.

O INEM reforça que o 112 só deve ser utilizado em emergências, quando existe perigo de vida iminente, e apela à colaboração dos cidadãos para garantir uma resposta rápida e eficaz aos que mais precisam.

A utilização do 112 para situações não emergentes pode condicionar a disponibilidade imediata das linhas e dos meios de socorro, tendo impacto na resposta a ocorrências prioritárias, alerta.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de janeiro

Figueira da Foz: Associação ZERO exige intervenção do Ministério Público em obra portuária no Mondego
14 de janeiro

INEM atendeu em 2025 máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência
14 de janeiro

Figueira da Foz: Trabalhos portuários no Mondego suspensos pelas autoridades de Ambiente
14 de janeiro

Cotrim Figueiredo insiste em Montemor-o-Velho que Montenegro “faria um serviço à Nação” se o apoiasse

Nacional

NacionalSaúde
14 de janeiro às 16h58

INEM atendeu em 2025 máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência

0 comentário(s)
Montemor-o-VelhoNacional
14 de janeiro às 14h31

Cotrim Figueiredo insiste em Montemor-o-Velho que Montenegro “faria um serviço à Nação” se o apoiasse

0 comentário(s)
Nacional
14 de janeiro às 14h22

Gouveia e Melo diz que Montenegro na campanha por perceção que Mendes não vai à 2.ª volta

0 comentário(s)

Saúde

NacionalSaúde
14 de janeiro às 16h58

INEM atendeu em 2025 máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência

0 comentário(s)
NacionalSaúde
07 de janeiro às 11h09

Portugal ultrapassou a meta de 2,5 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe

0 comentário(s)
Saúde
05 de janeiro às 20h34

ULS de Coimbra fecha formação profissional em saúde mental e encaminha utentes

1 comentário(s)