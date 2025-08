Incêndios: PJ deteve suspeito de ter ateado fogo no concelho de Ferreira do Zêzere

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) suspeito de ser o autor de um crime de incêndio florestal no concelho de Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção, pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, ocorreu na terça-feira, sendo que o homem é suspeito de ter ateado o fogo em 31 de julho.

“O incêndio foi ateado com recurso a chama direta (isqueiro), numa interface urbano-florestal composto nas imediações por aglomerados habitacionais e complexos comerciais, tratando-se de uma zona com vasta mancha florestal, povoada com pinheiro-bravo, carvalhos, eucaliptos e mato”, explica a PJ.

De acordo com o comunicado, “o incêndio resultou em pouca área ardida, graças a uma rápida e eficaz intervenção de um condutor que passava ocasionalmente no local e que surpreendeu o autor, que se colocou em fuga, e ao alerta dado pela testemunha aos bombeiros”.

A PJ suspeita de que o arguido possa ser o “autor de outros incêndios florestais ocorridos” no mesmo concelho, onde reside, atendendo ao padrão espaciotemporal e modo de atuação, desconhecendo-se, por agora, a motivação do crime.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que o homem, motorista de profissão, não tem antecedentes criminais e deverá ser presente esta tarde a um juiz de instrução criminal.