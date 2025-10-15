diario as beiras
Região Centro

Incêndios: PJ deteve idoso suspeito de fogo florestal em Alvaiázere

15 de outubro às 14 h54
0 comentário(s)
DR

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje ter detido um homem, de 79 anos, suspeito da prática do crime de incêndio florestal ocorrido na semana passada no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Centro, sediada em Coimbra, referiu que o incêndio ocorreu na tarde de dia 07.

Autoria de:

Agência Lusa

