A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje ter detido um homem, de 79 anos, suspeito da prática do crime de incêndio florestal ocorrido na semana passada no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Centro, sediada em Coimbra, referiu que o incêndio ocorreu na tarde de dia 07.

