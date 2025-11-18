O município da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, iniciou a limpeza do leito e das margens das linhas de água afetadas pelos incêndios de agosto.

Segundo um comunicado do município, os trabalhos abrangem uma extensão de aproximadamente 12 quilómetros, que, além da Ribeira das Aradas, incluiu o troço compreendido entre a Ribeira das Meãs e a Barragem de Santa Luzia.

A operação decorre ao abrigo de um contrato-programa celebrado entre a autarquia, o Fundo Ambiental e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), “reforçando a cooperação institucional na recuperação dos ecossistemas ribeirinhos”.

