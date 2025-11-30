diario as beiras
Coimbra

Incêndio numa habitação em São Martinho do Bispo causa ferimentos a estudante

30 de novembro de 2025 às 12 h50
DR

Um jovem com cerca de 22 anos ficou hoje com ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio urbano em São Martinho do Bispo (Rua Outeiro das Condessas), em Coimbra.

O alerta foi dado às 00H25 por um vizinho que sentiu o cheio a fumo nas escadas do prédio. O apartamento situa-se no rés-do-chão. A casa é partilhada por vários estudantes, mas o homem era a única pessoa dentro da habitação no momento do incêndio.

Esteve no local a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra com dois meios e oito elementos, os Bombeiros Voluntários de Coimbra com um meio e seis operacionais e ainda a PSP com um meio e dois operacionais.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

