Um jovem com cerca de 22 anos ficou hoje com ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio urbano em São Martinho do Bispo (Rua Outeiro das Condessas), em Coimbra.

O alerta foi dado às 00H25 por um vizinho que sentiu o cheio a fumo nas escadas do prédio. O apartamento situa-se no rés-do-chão. A casa é partilhada por vários estudantes, mas o homem era a única pessoa dentro da habitação no momento do incêndio.

Esteve no local a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra com dois meios e oito elementos, os Bombeiros Voluntários de Coimbra com um meio e seis operacionais e ainda a PSP com um meio e dois operacionais.

