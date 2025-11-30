Coimbra
Incêndio numa habitação em São Martinho do Bispo causa ferimentos a estudante
DR
Um jovem com cerca de 22 anos ficou hoje com ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio urbano em São Martinho do Bispo (Rua Outeiro das Condessas), em Coimbra.
O alerta foi dado às 00H25 por um vizinho que sentiu o cheio a fumo nas escadas do prédio. O apartamento situa-se no rés-do-chão. A casa é partilhada por vários estudantes, mas o homem era a única pessoa dentro da habitação no momento do incêndio.
Esteve no local a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra com dois meios e oito elementos, os Bombeiros Voluntários de Coimbra com um meio e seis operacionais e ainda a PSP com um meio e dois operacionais.
