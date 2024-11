Incêndio na Baixa de Coimbra provoca um ferido grave

Um homem, com idade compreendida entre os 40 e 50 anos, sofreu ontem ferimentos considerados graves, na sequência de um incêndio urbano no 3.º andar do número 54 da rua da Sofia, em plena Baixa da cidade de Coimbra, revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS José Primo, subchefe de 1.º dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC).

De acordo com o responsável, os bombeiros “foram acionados para uma situação de inundação”. “Chegados ao local, verificámos que não se tratava de uma inundação, mas sim de um incêndio urbano”, destacou.

“Após efetuar ataque direto, verificámos que esse incêndio foi provocado pela fuga de uma garrafa de gás butano e encontrámos uma vítima no interior” da habitação, acrescentou.

Evacuado para o exterior, o ferido aparentava “algumas dificuldades respiratórias”, precisou depois José Primo.

Segundo o subchefe dos BSC, o incêndio foi extinto através de “meios hidráulicos”.

Depois, foi “retirada a garrafa para o exterior e avaliada nova situação a nível de busca secundária, verificando-se que não existiam mais vítimas no interior”.

Em sequência, “detetou-se mais uma garrafa de gás, também em fuga e que foi prontamente retirada para o exterior”, esclareceu, explicando que foi depois feita a ventilação do apartamento.

Ferido transportado para os HUC

De acordo com José Primo, a vítima foi considerada “grave” pelos elementos da VMER e transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

“Aparentava, principalmente, ferimentos a nível respiratório e algumas queimaduras de 1.º grau nos membros superiores”, elucidou.

Já em relação ao apartamento, o subchefe dos Sapadores revelou que sofreu alguns danos materiais, “devido à inundação e alguma cobertura de água no piso. Foi também inundado por fumos devido à combustão, mas ainda se estão a apurar novas situações de danos materiais por parte das autoridades”.

