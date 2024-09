Incêndio em Miranda do Corvo combatido por mais de 180 bombeiros

Um incêndio na localidade de Segade, na União das Freguesias de Semide e Rio Vide, no concelho de Miranda do Corvo mobiliza mais de 150 operacionais e nove meios aéreos. Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “de momento não está nada condicionado”, ao nível da circulação rodoviária, com o incêndia a lavrar numa zona de “povoamento florestal”

Segundo a página da ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para a ocorrência foi dado às 15H15. Às 16H25 estavam envolvidos, no combate às chamas, 181 operacionais, apoiados por 43 meios terrestres e nove meios aéreos.

[em atualização]