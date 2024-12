Incêndio destrói restaurante Il Tartufo na Baixa de Coimbra

Um incêndio destruiu ontem o restaurante Il Tartufo, na Rua da Sota, em Coimbra. As chamas “tocaram” ainda um edifício na parte de trás do estabelecimento.

“Cerca das 08H25 de manhã, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra (CBSC) recebeu um alerta para um incêndio num restaurante (Il Tartufo), na Rua da Sota. À chegada ao local, deparámo-nos com um incêndio bastante ativo”, disse o comandante dos CBSC, Paulo Palrilha.

Segundo o responsável, “o teatro de operações foi dividido em quatro setores, com o setor “alfa” dedicado ao combate direto às chamas que lavravam no interior do restaurante. Os restantes setores foram controlados e colocados em vigilância”.

Ferido grave

Deste incêndio resultou um ferido grave, um homem de 49 anos, morador naquela zona da cidade. A vítima foi encontrada em paragem cardiorrespiratória que foi revertida no local. Posteriormente, o homem foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

