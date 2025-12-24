Duas pessoas ficaram hoje, véspera de Natal, desalojadas na sequência de um incêndio urbano, na localidade de Lavos, no concelho da Figueira da Foz.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Pedro Carvalho, dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, diz que “o alerta foi dado pelas 03H00 para um incêndio urbano, na localidade de Lavos, na Figueira da Foz”.

“As chamas afetaram a sala, a cozinha, uma casa de banho e o hall de entrada, ficando a mesma sem condições de habitabilidade”, acrescentou a mesma fonte,

Do incêndio, “resultou um ferido ligeiro: uma menina de 15 anos, por inalação de fumo. A vítima foi transportada para o Hospital Distrital da Figueira da Foz”, disse o responsável.

As vítimas, mãe e filha, ficaram realojadas em casa de familiares.

Para o local, foram mobilizados os Bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz bem como a GNR, num total de 17 operacionais e cinco viaturas.