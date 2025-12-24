diario as beiras
Figueira da Foz

Incêndio deixa desalojadas mãe e filha em Lavos

24 de dezembro de 2025 às 14 h25
0 comentário(s)
DR

Duas pessoas ficaram hoje, véspera de Natal, desalojadas na sequência de um incêndio urbano, na localidade de Lavos, no concelho da Figueira da Foz.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Pedro Carvalho, dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, diz que “o alerta foi dado pelas 03H00 para um incêndio urbano, na localidade de Lavos, na Figueira da Foz”.

“As chamas afetaram a sala, a cozinha, uma casa de banho e o hall de entrada, ficando a mesma sem condições de habitabilidade”, acrescentou a mesma fonte,

Do incêndio, “resultou um ferido ligeiro: uma menina de 15 anos, por inalação de fumo. A vítima foi transportada para o Hospital Distrital da Figueira da Foz”, disse o responsável.

As vítimas, mãe e filha, ficaram realojadas em casa de familiares.

Para o local, foram mobilizados os Bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz bem como a GNR, num total de 17 operacionais e cinco viaturas.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de dezembro

Helena Teodósio pede "que os valores do Natal perduram para além da quadra" (com vídeo)
24 de dezembro

António Jorge Franco deseja que a Mealhada seja "lugar de encontro, luz e serenidade"
24 de dezembro

Ricardo Cruz pede "que nunca falte a energia para construir uma comunidade melhor" em Tábua (com vídeo)
24 de dezembro

Mensagem de Natal do presidente da Câmara de Mira (com vídeo)

Figueira da Foz

Figueira da Foz
24 de dezembro às 14h25

Incêndio deixa desalojadas mãe e filha em Lavos

0 comentário(s)
Figueira da Foz
24 de dezembro às 13h54

Osso de baleia com milhares de anos removido da praia para museu da Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
24 de dezembro às 10h07

Osso de baleia com milhares de anos deu à costa na Figueira da Foz

0 comentário(s)