diario as beiras
Coimbra

Hotéis com 75% da ocupação na passagem de ano

29 de dezembro de 2025 às 11 h33
DR

Os hotéis de Coimbra estão, em média, com 75% de ocupação para a passagem de ano. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da comissão diretiva distrital de Coimbra da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), José Madeira, revelou que os números estão como nos anos anteriores.

“Nesta fase estamos, em média, com uma taxa de 75% de ocupação dos nossos hotéis para a noite de passagem de ano. É o habitual, costuma ser assim todos os anos, mas acredito que vamos ficar próximos dos 100%”, realçou.

O responsável do setor hoteleiro da restauração no distrito de Coimbra garantiu que esta taxa de ocupação nesta fase é “normal”, lembrando que os portugueses costumam decidir a sua passagem de ano muito tarde.

Autoria de:

António Cerca Martins

