Hóquei em patins: OH Sports empata em casa da Oliveirense B

O OH Sports regressou aos bons resultados na jornada 15 da 2.ª Divisão masculina. Os oliveirenses foram empatar a casa da Oliveirense B, 4.º classificado da Zona Nort (4-4) esta terça-feira.

Depois da vitória em casa na 1.ª volta (6-4) os adeptos de Oliveira do Hospital aguardavam com expectativa a partida, ainda para mais após duas derrotas nas últimas jornadas. E o jogo não começou bem para o OH Sports, que viu Josemar Tavares “azulado” no primeiro minuto e os locais em vantagem aos 5’.

José Barreto empatou aos 10’, mas a Oliveirense B voltou a adiantar-se no marcador aos 15’.

E foi já em cima do intervalo que José Barreto “bisou” e levou o jogo empatado para o “descanso”.

Na 2.ª parte um “bis” de Alfredo Pinto, aos 29’ e 32’ (este de livre), acalentou esperanças na vitória mas os minutos finais foram fustigadores para as aspirações dos oliveirense. Em apenas 40 segundos a Oliveirense B empatou.

Nos minutos finais os ânimos exaltaram-se mas o resultado não sofreu alterações apesar de o OH Sports ter, até, disposto de um livre direto.

