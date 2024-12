Homem detido por ameaçar companheira com arma de fogo em Coimbra

Um homem, “com idade compreendida entre os 50 e os 55 anos”, foi detido, na manhã de domingo, por volta das 10H30, em Santa Clara, Coimbra, “pelo crime de violência doméstica”, revelou, em comunicado, o Comando Distrital de Coimbra da PSP.

De acordo com a nota de imprensa, “da detenção resultou a apreensão de duas armas de fogo (armas de caça), uma das quais usada para ameaçar a vítima, e uma terceira arma proibida (soqueira)”.

Segundo foi possível apurar, o agressor estaria a ameaçar a vítima com uma caçadeira e só a “imediata intervenção dos polícias envolvidos, após serem acionados via 112”, evitou “outra(s) consequência(s) mais grave(s), nomeadamente a concretização das ameaças”, assume a PSP

