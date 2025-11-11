CIM Região de Coimbra
Helena Teodósio eleita presidente da CIM Região de Coimbra por unanimidade
Fotografia: DR
A presidente de Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, foi hoje eleita, por unanimidade, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.
Na mesma eleição, foram eleitos como vice-presidentes da estrutura o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, e o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz. Foi ainda aprovada a lista, liderada por Jorge Brito, para o secretariado executivo, que terá que ser aprovada em Conselho intermunicipal da CIM.
