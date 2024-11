Há um ano que o Convento está sem programador

No início do mês de novembro de 2023 a Câmara Municipal de Coimbra informava aos órgãos de comunicação social que tinha terminado a ligação contratual com o programador do Convento São Francisco, Luís Rodrigues, após uma funcionária do Café Concerto ter apresentado uma queixa de assédio contra o responsável.

Passado um ano, o maior equipamento cultural do concelho continua sem programador, sendo que, ao contrário do que era feito até aqui, o futuro responsável será escolhido através de concurso público. Desde 2016, o cargo tinha sempre preenchido através de avenças por ajuste direto ou por recurso a soluções internas, isto é, por nomeações.

Em março deste ano, a diretora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Coimbra, Maria Carlos Pêgo, anunciou que o concurso iria decorrer “durante o primeiro semestre”, sendo que estava previsto que o novo programador iniciasse funções “em novembro de 2024”, terminando o seu mandato a “31 de outubro de 2027”.

Porém, até ao dia de ontem, o concurso ainda não foi aberto, atrasando este processo em praticamente meio ano. Apesar deste retardamento, o DIÁRIO AS BEIRAS sabe que este será aberto “brevemente”.

