Há oito anos que a UC não realizava tantos doutoramentos

A Universidade de Coimbra (UC) diplomou, no ano letivo 2022/2023 (último com dados oficiais), 272 estudantes de doutoramento, segundo o Barómetro Centro de Portugal, realizado em agosto pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Há oito anos que não doutorava tanto.

A instituição de ensino superior é a principal a doutorar alunos na região Centro, sendo responsável por 49,63% dos doutoramentos. Dos 548 doutoramentos realizados na região Centro, no ano letivo de 2022/2023, 201 foram realizados na Universidade de Aveiro e 71 na Universidade da Beira Interior.

Desde 2014/2015 que a UC não formava tantos doutorados, tendo, nesse ano letivo, formado 286. Em contrapartida, no ano letivo de 2018/2019 a instituição de ensino superior doutorou somente 189 estudantes.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, a reitoria da UC salienta o trabalho desenvolvido no mais alto ciclo de avaliação. “No doutoramento (3.º ciclo), pede-se ao estudante que produza novo conhecimento. Portanto, o aumento de estudantes de doutoramento numa instituição de ensino superior reflete a força da sua investigação”, clarificou o reitor Amílcar Falcão.

