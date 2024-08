Grupos Folclóricos de Coimbra celebram cultura na Baixa da cidade

Grupos folclóricos e concertinas vão animar a Praça do Comércio de Coimbra, de sexta-feira a domingo, no âmbito do FOLKoimbra, evento que une gastronomia e música para divulgar a cultura local.

Organizado em conjunto pela Câmara Municipal de Coimbra (CMC), pela União das Freguesias de Coimbra e pelo INATEL, a quarta edição do certame conta também com tasquinhas, que irão servir comida tradicional, e espetáculos.

O evento “tem crescido paulatinamente, de ano para ano”, sendo que a novidade desta edição é a “internacionalização, com um grupo que vem da Galiza pela primeira vez”, revelou hoje o presidente da União das Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos, numa conferência de imprensa.

Também pela primeira vez, há um apoio financeiro de cerca de dois mil euros da CMC, que “é exatamente o custo do grupo galego” Folk dos Carapaus, acrescentou.

Ao longo dos três dias do evento, há espetáculos que decorrem no fim da tarde, mas os visitantes podem degustar, a partir da hora do almoço (com exceção da sexta-feira), de doces típicos, como o arroz-doce, e de petiscos tradicionais.

Segundo o diretor regional do INATEL, Bruno Paixão, também presente na conferência de hoje de manhã, a quarta edição do FOLKoimbra é a prova de que é possível “fazer iniciativas que se perpetuam no tempo”.

“E, com isso, que possam perpetuar, salvaguardar, a nossa memória, das nossas tradições, de que Coimbra é tão rica”, complementou.

Bruno Paixão adiantou que a expectativa é que haja “uma grande afluência de gente” no evento, que arranca na sexta-feira, com o espetáculo do Grupo Concertinas de Casconha (18:00), seguido do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira (21:00) e do Grupo Folclórico e Etnográfico de Arzila (21:30).

No sábado, para além do grupo galego, que se apresenta às 20:15, há o Grupo de Bombos Só Pedra (17:00), o Grupo Folclórico do Bairro do Brinca (21:30) e os Amigos da Paródia (22:15).

O último dia começa com o Grupo Folclórico de Coimbra (17:00) e conta com atuações do Rancho as Moleirinhas de Casconha (18:00), da Tuna Mista do Areeiro – Associação Cultural e Recreativa de Coimbra (19:00) e dos Amigos da Paródia (20:00).

Ao longo da conferência de hoje, o vereador Carlos Lopes afirmou que “foi com naturalidade que este ano a Câmara Municipal também se associou financeiramente e logisticamente à iniciativa”, sendo este um sinal da vontade de que “estas iniciativas culturais aconteçam com mais regularidade”.