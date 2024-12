Grupo Retail Mind vai desenvolve ‘retail park’ em Cantanhede

O Grupo Retail Mind está a desenvolver quatro novos ‘retail parks – em Felgueiras, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim e Cantanhede -, num investimento de 150 milhões de euros que criará 2.000 postos de trabalho, foi hoje anunciado.

Os diferentes projetos, com inauguração prevista até 2027, contam com mais de 50 mil metros quadrados de área bruta e 45 lojas, entre outras valências e “terão um impacto significativo no tecido social e económico das regiões em que estão inseridos”, refere o grupo em comunicado.

Depois dos parques em Ponte de Lima, Évora e Alcantarilha, “a empresa avança para outros projetos, face ao crescente interesse por este formato”, justifica.

Dos novos empreendimentos anunciados, o ‘retail park’ da Póvoa de Varzim, com abertura está prevista para o final de 2025, será o maior: com uma área bruta locável de 21.000 metros quadrados (m2), terá 550 lugares de estacionamento e 20 lojas.

A inauguração do Felgueiras Retail Park está agendada para o primeiro semestre de 2025 e o projeto conta com oito lojas, já totalmente comercializadas, um posto de combustível e uma zona destinada a habitação, contemplando 104 apartamentos em condomínio privado.

Já o Cantanhede Retail Park surgirá até final de 2025, com cerca de 6.000 metros quadrados de área bruta locável, contando com seis lojas.

O Azores Retail Pak representa a entrada do grupo no arquipélago, estando a abertura agendada para o primeiro trimestre de 2026.

“A primeira pedra deste projeto com cerca de 15.000 m2 de ABL [área bruta locável] foi lançada no passado dia 22 de novembro, contemplando 11 lojas”, salienta no comunicado.

Segundo o presidente executivo (CEO) do grupo, Vítor Rocha, “pós-covid, acentuou-se a necessidade de as pessoas em fazerem compras em espaços mais amplos, com entrada e saída de loja mais prática, diretamente para o exterior”.

Fundada em 2021, a Retail Mind é uma gestora e consultora ibérica, especializada no setor do retalho.