diario as beiras
Coimbra

Graciano Paulo reeleito presidente da ESTeSC

03 de dezembro de 2025 às 18 h27
0 comentário(s)
Arquivo/Ana Catarina Ferreira

O docente Graciano Paulo foi reeleito presidente da Escola Superior de Tecnologia de Saúde (ESTeSC) para o próximo quadriénio. O ato eleitoral decorreu em reunião de Conselho de Escola. Graciano Paulo é docente da unidade cientifico-pedagógica de Imagem Médica e Radioterapia da ESTeSC desde 1997 e segue, assim, para um segundo mandato.

Graciano Paulo é docente da unidade cientifico-pedagógica de Imagem Médica e Radioterapia da ESTeSC desde 1997 e foi vice-presidente da Escola entre 2009 e 2017.

Licenciado em Radiologia, Mestre em Gestão e Economia da Saúde e Doutorado em Ciências da Saúde, Graciano Paulo desenvolveu atividade clinica até 2001, ano em que passou a dedicar-se em exclusivo à docência e investigação na área da Proteção contra a Radiação.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de dezembro

Serviços mínimos na Metro Mondego determinam manutenção da operação no dia da greve geral
03 de dezembro

Coimbra: Grémio Operário acolhe mercado de vinil e CD no sábado
03 de dezembro

Município da Pampilhosa da Serra reforça acompanhamento à população mais idosa
03 de dezembro

Lousã: “Árvore dos Desejos” até final do mês para apoiar utentes e projetos da ARCIL

Coimbra

Coimbra
03 de dezembro às 21h00

Serviços mínimos na Metro Mondego determinam manutenção da operação no dia da greve geral

0 comentário(s)
Coimbra
03 de dezembro às 19h00

Coimbra: Grémio Operário acolhe mercado de vinil e CD no sábado

0 comentário(s)
Coimbra
03 de dezembro às 18h27

Graciano Paulo reeleito presidente da ESTeSC

0 comentário(s)