O docente Graciano Paulo foi reeleito presidente da Escola Superior de Tecnologia de Saúde (ESTeSC) para o próximo quadriénio. O ato eleitoral decorreu em reunião de Conselho de Escola. Graciano Paulo é docente da unidade cientifico-pedagógica de Imagem Médica e Radioterapia da ESTeSC desde 1997 e segue, assim, para um segundo mandato.

Graciano Paulo é docente da unidade cientifico-pedagógica de Imagem Médica e Radioterapia da ESTeSC desde 1997 e foi vice-presidente da Escola entre 2009 e 2017.

Licenciado em Radiologia, Mestre em Gestão e Economia da Saúde e Doutorado em Ciências da Saúde, Graciano Paulo desenvolveu atividade clinica até 2001, ano em que passou a dedicar-se em exclusivo à docência e investigação na área da Proteção contra a Radiação.