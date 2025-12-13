diario as beiras
Governo vai pagar aos professores 30 milhões de euros por horas extraordinárias

12 de dezembro de 2025 às 21 h31
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

O ministro da Educação, Ciência e Inovação anunciou hoje que o Governo vai pagar aos professores 30 milhões de euros por horas extraordinárias acumuladas desde 2018, que, erradamente, não tinham sido pagas.

“Vamos fazer agora uma correção das horas extraordinárias desde 2018 e só a correção são 30 milhões de euros que deviam ter sido pagos aos professores e não foram”, disse Fernando Alexandre aos jornalistas, no final da inauguração dos laboratórios INNOV2CAREda Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.

Autoria de:

Agência Lusa

