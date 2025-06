Governo proibe uso de fogo e maquinaria agrícola devido ao risco de incêndio

O Ministério da Agricultura proibiu hoje, e até terça-feira, o uso de fogo e de maquinaria agrícola e florestal nos concelhos do interior Norte, Centro e Algarve, devido às elevadas temperaturas que provocam risco elevado de incêndio.

Segundo uma nota hoje divulgada pelo Ministério da Agricultura e Mar, estas proibições aplicam-se, em especial, a motoroçadoras, corta-matos, destroçadores e outro tipo de equipamentos suscetíveis de provocar ignições, de acordo com a legislação em vigor.

Embora a maioria dos concelhos do Alentejo não esteja abrangida por proibições legais, o ministério alerta para eventuais ignições em áreas agrícolas e recomenda a não utilização de maquinaria agrícola e florestal, incluindo ceifeiras e gadanheiras, especialmente no período diurno.

Na sequência do aviso à população emitido hoje pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ministério reforça a necessidade de adoção de comportamentos preventivos por parte de todos os agricultores, produtores e operadores na redução do risco de incêndio, contribuindo para a proteção de pessoas, bens e do território.

Trinta e seis concelhos, de sete distritos, localizados na região Centro e no Algarve, apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os concelhos que estão sob este alerta pertencem aos distritos da Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco “muito elevado” e “elevado” de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente.

Assim, cerca de 30 municípios localizados no litoral do país estão com risco moderado ou reduzido de incêndio.

O IPMA prevê para hoje, no continente, tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral das regiões Norte e Centro, em especial até ao meio da manhã, e no interior durante a tarde, e subida de temperatura, em especial da máxima.

Prevê também a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersos no interior das regiões Centro e Sul durante a tarde e neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental, em especial a norte do Cabo Raso.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 43 graus Celsius, em Beja, e os 25, em Aveiro.