O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo irá lançar na quarta-feira, em Conselho de Ministros, o concurso público para a segunda fase da linha de alta velocidade (Oiã a Soure), depois de uma primeira tentativa falhada.

“Amanhã [quarta-feira] vamos decidir uma outra matéria que está relacionada com a região de Coimbra. Vamos lançar o procedimento para a segunda fase da linha de alta velocidade entre Oiã e Soure”, disse Luís Montenegro, que discursava na cerimónia de inauguração do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), que serve Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo com autocarros elétricos a circular em via dedicada.

Para o primeiro-ministro, aquele projeto, também conhecido como ‘metrobus’, irá assegurar “uma aproximação à estação de Coimbra da linha de alta velocidade”.

