O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, revelou hoje que até 15 de dezembro haverá uma decisão sobre o traçado do IP3 que terá perfil de autoestrada até 2034.

“Tomámos uma decisão. Até ao final deste ano, diria até à primeira quinzena de dezembro, teremos uma decisão das duas comunidades intermunicipais sobre qual o traçado em que devemos apostar”, anunciou Miguel Pinto Luz.

O governante falava aos jornalistas no final de uma reunião com a presença de autarcas de 18 municípios e com as duas Comunidades Intermunicipais (CIM) envolvidas, a Viseu Dão Lafões e a Região de Coimbra.

| Pode ler a noticia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS