Futebol: Calendários a sorteio no dia 21 e época arranca a 22 de setembro

A Associação de Futebol de Coimbra comunicou aos clubes a data para a realização dos sorteios e do arranque das provas distritais de futebol.

No próximo dia 21, de hoje a uma semana, realizam-se os sorteios dos escalões sénior, sub-19, sub-17, sub-15 e sub-14.

Quanto ao arranque das competições, a época começa a 22 de setembro com a 1.ª eliminatória da Taça AFC sénior.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt