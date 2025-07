Funeral do estudante da UC que morreu após queda de oito metros realiza-se amanhã

O funeral de Marcos Lisboa, estudante da Universidade de Coimbra, que perdeu a vida, na sequência de uma queda de oito metros, no passado domingo, em Coimbra, realiza-se amanhã, 16 de julho, em Maceira, no distrito de Leiria.

Segundo a agência funerária Nacional, responsável pelas cerimónias fúnebres, “o funeral tem lugar no dia 16 de julho, a partir das 16H00, do Salão Nacional da Maceira. O corpo segue depois para o cemitério nº1 da Maceira”.

No entanto, o corpo encontra-se em câmara ardente, a partir das 19H00 de hoje, na sua residência.

O Coral Quecofónico do Cifrão – Tuna da FEUC, grupo académico do qual o jovem fazia parte, através das redes sociais, “apela, a pedido dos familiares do Trindade, que quem marcar presença no velório, possa trazer um apontamento branco”. O grupo apela ainda aos estudantes para “utilizarem capa e batina, se assim o entenderem”.

Recorde-se que Marcos Lisboa, de 21 anos, natural de Leiria, frequentava o 4.º ano do curso de Economia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC). Era também membro do Coral Quecofónico do Cifrão – Tuna da FEUC.

O jovem terá caído da Calçada Martim de Freitas (em frente ao Departamento de Ciências da Vida) para o Bairro Sousa Pinto (sede da União de Freguesias de Coimbra). Uma queda de cerca de oito metros.