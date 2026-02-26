O funcionário do partido Chega Luc Ngambo Ngunda Mombito partilhou nas suas redes sociais uma imagem do DIÁRIO AS BEIRAS manipulada sobre os estudantes da Associação Académica de Coimbra terem mantido a decisão de excluir o partido do quotidiano da AAC.

Na imagem publicada por Luc Mombito, o atual presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC), José Machado, tem um bigode e um chapéu muito semelhante aos que o antigo ditador da União Soviética Josef Estaline utilizava.

A fotografia verdadeira, utilizada pelo jornal, retrata José Machado, estando o estudante sem bigode e chapéu.

O DIÁRIO AS BEIRAS é alheio a esta manipulação de imagens e lembra que a adulteração de uma capa ou o conteúdo de um jornal para o fazer passar por verdadeiro pode constituir crime de violação de direitos de autor e viola o direito à própria imagem, podendo ser punida por lei. O jornal já tomou medidas para que a imagem fosse removida das redes sociais do conselheiro nacional e assessor do Chega.

Entretanto, a meio da tarde desta quinta-feira, o Luc Mombito alterou a fotografia publicada nas suas redes sociais, retirando o logotipo do jornal, mas mantendo o lettering utilizado pelo DIÁRIO AS BEIRAS e o estudante com o bigode e o chapéu.

| Notícia atualizada às 16H20

A imagem verdadeira: