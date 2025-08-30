diario as beiras
Filarmónica de Santana assinala o 131º aniversário

30 de agosto às 10 h31
A SMS – Sociedade Musical Santanense assinala, no próximo dia 1 de setembro, 131 anos de atividade ininterrupta. A data coincide com o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, o que reforça ainda mais o orgulho e o compromisso da SMS com a preservação e promoção da música filarmónica em Portugal.
O programa comemorativo começa pelas 09H00, com o tradicional hastear da Bandeira da coletividade, na sua sede.
Depois, no dia 7, pelas 12H00, a Banda de Música de Santana tocará o seu hino, enquanto as bandeiras são desfraldadas, num gesto de união, orgulho e homenagem a todos quantos contribuíram para o prestígio e longevidade daquela casa centenária, contando com novos elementos músicos.

