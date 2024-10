Figueira da Foz: “O mais natural é a recandidatura autárquica”

Santana Lopes afirmou, no 42.º congresso do PSD, ao qual chegou de surpresa e assistiu sentado ao lado do presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro, que o mais provável é recandidatar-se à Câmara da Figueira da Foz.

Em declarações aos jornalistas, à chegada ao congresso, realizado no fim de semana, numa visita que assumiu ter sido espontânea, Santana Lopes foi questionado pelos jornalistas se o seu nome também pode ser considerado como presidenciável, à semelhança de Marques Mendes, que tinha chegado momentos antes ao local.

Na resposta, Santana Lopes disse que o seu nome é mais “camarário presidencial, camarário autárquico”. Por outro lado, indagado se já desistiu da possibilidade de vir a ser candidato à Presidência da República, disse que “ainda não é tempo para isso”.

“Mas não, o mais natural na minha vida é a recandidatura autárquica”, ressalvou.

Questionado se gostaria de ter o apoio do PSD nessa recandidatura à presidência da Câmara da Figueira da Foz, o independente Santana Lopes disse que não foi ao Congresso do PSD para “pedir nada”. E acrescentou: “Venho aqui para expressar a minha solidariedade com o trabalho que está a ser feito”.