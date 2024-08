Figueira da Foz: Nuno Camarneiro e Pedro Rodrigues na feira do livro

Os escritores figueirenses Nuno Camarneiro e Pedro Rodrigues são dois dos nomes confirmados na feira do livro Férias com Livros, a decorrer na praça do jardim Fernando Traqueia, em Buarcos.

Pedro Rodrigues apresenta esta sexta-feira, pelas 21H30, o seu mais recente livro, “A mar”, com chancela da Cultura Editora.

Em “A mar”, adianta nota de imprensa, “obra que surge na sequência de “Deve ser primavera algures, “Alice do lado errado do espelho” e “Amor de pechisbeque”, Pedro Rodrigues “compila alguns dos seus textos mais lidos e outros tantos que ficaram por ler.”

Por sua vez, no sábado, às 21H30, Nuno Camarneiro estará à conversa com Pedro Mexia.

