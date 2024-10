Figueira da Foz: “Luis de Matos – Impossível ao vivo” volta a estrear nova versão no CAE

A nova versão de “Luis de Matos – Impossível ao vivo” tem estreia marcada para o dia 12 de dezembro, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz.

O espetáculo ficará em cartaz nesta sala até ao dia 15 do mesmo mês, onde também foi estreada a edição do ano passado.

“Luis de Matos – Impossível ao vivo” tem já outras datas reservadas – de 19 de dezembro a 12 de janeiro, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e de 15 a 19 de janeiro, no Coliseu do Porto Ageas.

Nesta nova versão de “Luis de Matos – Impossível ao vivo”, o mágico de Coimbra sobe ao palco com quatro mágicos de outros tantos países – Rada (Argentina), Mortenn (Dinamarca), Dan Sperry (Estados Unidos da América) e Hector Mancha (Espanha). Conta ainda com a participação de Joana Almeida e Momentum Crew.

Naquele elenco estão dois campeões do mundo, Hector Mancha e Mortenn, e a “estrela global” Dan Sperry.

“Luis de Matos – Impossível ao vivo” estreou-se em 2018, renovando-se todos os anos com novos convidados e números de magia e ilusionismo. É “um espetáculo incrível para quem gosta da arte de criar ilusões e absolutamente transformador para quem nunca viu magia ao vivo”, afiança nota de imprensa da produção.

Luis de Matos, autor, produtor e mágico, com uma equipa que o acompanha há quase três décadas, frisa ainda a nota, “é o mais premiado mágico português, distinguido e admirado no mundo”. Alia o estatuto de ser um dos melhores do mundo a uma invulgar capacidade de comunicação.

“Artista inquieto e prolífico”

O mágico português tem uma longa carreira, em Portugal e no estrangeiro, que se reparte entre os palcos e a televisão. “Luis de Matos é a força motriz de um coletivo que se reinventa a cada passo”, destaca a nota.

“Comunicador por natureza, divide-se pelas mais diversas formas de criar ilusões, sempre surpreendendo pela estética e pela inexplicabilidade, repartindo-se entre momentos de beleza poética e outros de intensidade dramática, repletos de adrenalina”, acrescenta.

