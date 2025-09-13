Figueira da Foz
Figueira da Foz: Já há data para a conclusão da nova ponte
DR
As obras da nova ponte sobre o rio Mondego no concelho da Figueira da Foz começaram em finais de julho, mas o vereador Ricardo Silva já avançou a data para a conclusão: 27 de novembro de 2026. A empreitada tem um prazo de execução de 15 meses.
O autarca do executivo camarário adiantou ainda que o estudo aquático, que custou 260 mil euros, já foi aprovado. Ricardo Silva falava na reunião de câmara.
Por sua vez, o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, congratulou-se com a recente aprovação da empreitada pelo Tribunal de Contas.
O executivo camarário já havia reagido à decisão do Tribunal de Contas nas suas redes sociais.
Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 08/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS
Quais serão os impactos da nova ponte Eurovelo sobre o rio Mondego, em termos de mobilidade, ambiente e desenvolvimento económico local, e como serão geridos potenciais conflitos de interesses entre os diferentes utilizadores (automóveis, ciclistas, peões, veículos de emergência)?”
A nova ponte vai realmente reduzir o trânsito na Ponte Edgar Cardoso ou apenas redistribuir os fluxos?
Que soluções de transporte sustentável (ciclovias, vias pedonais, transporte público) estão previstas?
Como será garantida a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida?
2026 ou 2046????
Eis a questão