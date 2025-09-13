As obras da nova ponte sobre o rio Mondego no concelho da Figueira da Foz começaram em finais de julho, mas o vereador Ricardo Silva já avançou a data para a conclusão: 27 de novembro de 2026. A empreitada tem um prazo de execução de 15 meses.

O autarca do executivo camarário adiantou ainda que o estudo aquático, que custou 260 mil euros, já foi aprovado. Ricardo Silva falava na reunião de câmara.

Por sua vez, o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, congratulou-se com a recente aprovação da empreitada pelo Tribunal de Contas.

O executivo camarário já havia reagido à decisão do Tribunal de Contas nas suas redes sociais.

