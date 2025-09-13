diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Já há data para a conclusão da nova ponte

08 de setembro às 10 h10
DR

As obras da nova ponte sobre o rio Mondego no concelho da Figueira da Foz começaram em finais de julho, mas o vereador Ricardo Silva já avançou a data para a conclusão: 27 de novembro de 2026. A empreitada tem um prazo de execução de 15 meses.

O autarca do executivo camarário adiantou ainda que o estudo aquático, que custou 260 mil euros, já foi aprovado. Ricardo Silva falava na reunião de câmara.

Por sua vez, o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, congratulou-se com a recente aprovação da empreitada pelo Tribunal de Contas.

O executivo camarário já havia reagido à decisão do Tribunal de Contas nas suas redes sociais.

  1. GUTIERRES SAMORA diz:
    13 de Setembro, 2025 às 0:58

    Quais serão os impactos da nova ponte Eurovelo sobre o rio Mondego, em termos de mobilidade, ambiente e desenvolvimento económico local, e como serão geridos potenciais conflitos de interesses entre os diferentes utilizadores (automóveis, ciclistas, peões, veículos de emergência)?”

  2. GUTIERRES SAMORA diz:
    13 de Setembro, 2025 às 1:00

    A nova ponte vai realmente reduzir o trânsito na Ponte Edgar Cardoso ou apenas redistribuir os fluxos?

    Que soluções de transporte sustentável (ciclovias, vias pedonais, transporte público) estão previstas?

    Como será garantida a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida?

  3. Armando Silva diz:
    13 de Setembro, 2025 às 19:14

    2026 ou 2046????
    Eis a questão

16 de setembro às 19h05

A aula do ministro era sobre poupança, mas alunos quiseram saber de propinas

Figueira da Foz
16 de setembro às 10h37

Figueira da Foz: Ano letivo arranca com mais alunos

Figueira da Foz
13 de setembro às 13h08

Tribunal de Contas dá luz verde à Variante de Quiaios

