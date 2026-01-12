Figueira da Foz: Chega e PS criam “geringonça” em Maiorca
O Chega venceu as eleições autárquicas em Maiorca com maioria relativa. A composição da Assembleia de Freguesia (AFM) obteve o resultado simétrico de três elementos para cada força política com assento no órgão – Chega, FAP e PS.
Perante aquele resultado, Nuno Santos, o primeiro presidente de junta eleito pelo Chega no Distrito de Coimbra, 10 dias depois de ganhar as eleições, afirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que estava aberto ao diálogo com todos.
Nuno Santos acabou por chegar a acordo com o PS, a quem cedeu a presidência da mesa da Assembleia de Freguesia. “A FAP não se disponibilizou a dialogar connosco”, afirmou o autarca do Chega.
A AFM é presidida pela socialista Paula Costa. A mesa completa-se com os secretários Luís Sousa e Alexandrina Reis, ambos do Chega.
Questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS sobre o acordo, Nuno Santos defendeu que “o que interessa é o bem comum da freguesia”. E sustentou que, “depois das eleições, a cor política não é relevante”.
Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS