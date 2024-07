Festival Les Siestes vai decorrer no Mosteiro Santa Clara-a-Nova em Coimbra

O festival de música experimental Les Siestes vai regressar de 13 a 15 de setembro, desta feita no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, face às obras na Casa das Artes Bissaya Barreto, o seu palco habitual, foi anunciado.

A 5.ª edição do festival em Coimbra, que tem tido como palco o jardim da Casa das Artes, na avenida Sá da Bandeira, vai realizar-se este ano no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, palco da bienal de arte contemporânea Anozero e cuja exploração foi recentemente adjudicada para a sua transformação num hotel de cinco estrelas.

“Desde o ano passado, em que tivemos alguma dificuldade por causa do tempo [o evento acabou por se realizar no Salão Brazil devido à chuva], que procurávamos uma solução alternativa, até porque a Casa das Artes na [avenida] Sá da Bandeira ia para obras”, contou à agência Lusa a programadora cultural da Casa das Artes, Maria Marques.

A organização optou pelo Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, depois de ter recebido um parecer positivo da empresa que venceu o concurso para a exploração daquele monumento.

“Queríamos mostrar a importância e as possibilidades daquele espaço”, vincou Maria Marques, aclarando que o festival vai decorrer no jardim do mosteiro, “mas terá como plano B o espaço interior”.

Com a mudança para um espaço maior, houve também um maior investimento na edição deste ano do Les Siestes, esperando que haja também um aumento de público, referiu.

Focado na música experimental, o festival criado em Toulouse, França, e com edições em diversas cidades do mundo, tem já anunciados cinco dos nove nomes que irão atuar em Coimbra (três por noite).

“O trio psicadélico Hidden Horses, o dancehall industrial de B4MBA, os sons futuristas da diáspora latina com Bitter Babe, o hip-hop experimental dos italianos Talpah & Deepho e as texturas e ritmos suaves do ambient com carolf” são as propostas do festival, referiu a organização.

Segundo Maria Marques, o objetivo passa pelo desenho de um cartaz diverso e que conta com pelo menos 30% da programação “com artistas portugueses”.