Coimbra

Festival de banda desenhada de Coimbra com 60 convidados e área alargada

14 de abril de 2026 às 17 h11
Evento decorre de 24 a 25 de abril no Convento São Francisco | Fotografia: DB-Pedro Filipe Ramos
Agência Lusa
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O festival de banda desenhada Coimbra BD regressa ao Convento São Francisco, de 24 a 26 de abril, com um programa alargado e novas áreas, reunindo mais de 60 autores e ilustradores nacionais e internacionais.

“Esta Coimbra BD consolida o posicionamento da cidade como território de criação, de divulgação e de encontro em torno da banda desenhada, da ilustração e dos universos, que hoje são vários, associados à BD [banda desenhada]”, afirmou hoje a vereadora da cultura da Câmara Municipal de Coimbra, na conferência de imprensa de apresentação do evento.

Segundo Margarida Mendes Silva, o festival, organizado pela Câmara Municipal, “promove o contacto direto entre público e criadores, incentivando a descoberta de novos talentos e o cruzamento entre diferentes linguagens artísticas”, com uma programação que “pensa nos vários públicos”.

 

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A programação do Coimbra BD inclui exposições, lançamentos editoriais, ‘workshops’, sessões de autógrafos, cinema, concursos de ‘cosplay’ e atividades dedicadas aos jogos e à cultura pop.

Esta edição conta com 60 convidados, entre nomes nacionais, como Daniel Maia (o autor do cartaz do evento), André Carrilho, João Mascarenhas, Filipe Abranches, e também do panorama internacional, como Marcello Quintanilha, Ángel de la Calle e Anna Poszepczyńska.

Uma das novidades da edição de 2026 é o aumento da área expositiva, com a utilização da Antiga Igreja do Convento São Francisco, que irá acolher as editoras e sessões de autógrafos.

“Já não conseguimos alocar todos os pedidos e a adesão por parte não só das editoras, mas também dos novos artistas”, sustentou o representante da GuessTheChoice, entidade responsável pela produção e programação do festival.

Na conferência de imprensa, Pedro Cardoso destacou ainda a apresentação de um videojogo, que sucede a uma banda desenha com origem no filme “O velho e a espada”, também já apresentado em Coimbra.

“Além de uma área para videojogos, alargamos este ano para a produção de estúdios nacionais e, nomeadamente, demos privilégio aos locais, aqui de Coimbra”, acrescentou.

Quanto ao ‘cosplay’, mantém-se o concurso, tendo como novidade a eleição do representante de Portugal para o MCM London, o que acontece pela primeira vez no Coimbra BD, segundo o representante, que adiantou que o concurso será transmitido em ‘streaming’.

O festival inclui uma área dedicada aos jogos de tabuleiro, com demonstrações de “Dungeons and Dragons”, painéis e torneios de títulos como “Lorcana Winterspell”, “Azul Duel” e “Scrabble”.

O primeiro dia do evento terá uma programação dedicada às escolas, com atividades como ‘workshops’, oficinas de desenho, apresentações e horas de conto.

“Procuramos sempre enriquecer este conteúdo. O nosso propósito é tornar o Coimbra BD num epicentro da BD em Portugal”, afirmou Pedro Cardoso.

Em 2025, o evento recebeu 18.200 visitantes e para este ano “o objetivo é, no mínimo, ter 18.201”, adiantou.

A vereadora Margarida Mendes Silva indicou que o festival representa “um investimento na ordem dos 54 mil euros, superior a 2025 em cerca de 14 mil euros”.

O Festival Coimbra BD decorre entre as 10:00 e as 20:00 nos dias 24 e 25, e entre as 10:00 e as 18:00 no dia 26 de abril.

A entrada é gratuita.

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