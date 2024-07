Festas da cidade de Coimbra arrancam hoje às 00H00 com o fogo de artifício

As Festas da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isabel arrancam hoje, às 00H00, para 11 dias de cultura, desporto, música e as procissões religiosas. As celebrações começam hoje com a primeira sessão do fogo de artifício, no rio Mondego.

A 11 de julho, dia em que é realizada a primeira procissão religiosa, a cidade volta a receber um espetáculo de fogo de artifício às 22H30, também no rio Mondego.

O programa das Festas da Cidade e da Rainha Santa Isabel prosseguem amanhã com o concerto de Tiago Bettencourt e a Orquestra Clássica do Centro, no Jardim da Sereia.