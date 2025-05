Festa da Flor e da Planta volta a encher Baixa de Coimbra com tapetes floridos

A Baixa de Coimbra volta a estar ornamentada com tapetes floridos, no dia 17, no âmbito da Festa da Flor e da Planta, que levará 50 expositores e animação a essa zona histórica da cidade.

A iniciativa celebra “uma tradição mais antiga, ligada às comunidades que estão mais próximas da terra, da paisagem e desses ciclos de cultivo”, além de assinalar o património cultural imaterial local, afirmou hoje a diretora do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara de Coimbra, Maria Carlos Pêgo.

Ao longo conferência de imprensa para apresentação da Festa da Flor e da Planta de 2025, a responsável adiantou que o evento será centralizado na Baixa da cidade, nomeadamente na Praça 8 de Maio, Largo do Poço, Praça do Comércio e Escadas do Gato.

Este locais vão estar interligados com vários tapetes floridos, que podem ser apreciados no átrio da Câmara Municipal, Praça 8 de Maio, Igreja de Santa Cruz, Rua Direita e Rua da Moeda, Rua da Louça, Rua do Corvo e Largo do Poço, Rua dos Sapateiros, Rua das Padeiras, Rua Paço do Conde e Largo Paço do Conde, Igreja de São Tiago, Igreja de São Bartolomeu, Praça do Comércio e Escadas do Gato.

Os tapetes, concebidos com flores naturais, são fruto da colaboração de 17 associações do concelho, sobretudo de cariz etnográfico.

Segundo Helena Cunha, do Grupo Folclórico de Torre de Bera, em representação das associações envolvidas na festa, nenhuma das flores é comprada, são todas apanhadas no campo, para formar os desenhos que se podem ver nos tapetes.

Ainda no âmbito do evento, na Praça 8 de Maio estarão presentes viveiristas, enquanto a Praça do Comércio vai contar com cerca de meia centena de expositores, desde floristas a associações culturais, passando pela gastronomia típica de Coimbra.

Ao longo do dia, há um programa de animação que começa as 10:00, com a Banda filarmónica de Ceira, e com o desfile etnográfico, às 11:00.

Na parte da tarde, a animação está a cargo do grupo de concertinas Sons de Casconha, a partir das 15:00, e do Grupo de Cavaquinhos da Escola de Música da Confraria dos Amigos dos Negalhos e da Freguesia de Almalaguês, as 16:30.

O Grupo de Cavaquinhos Tiroliro da Associação Apojovi/Aposénior encerra o programa cultural, pelas 17:00.

O certame, organizado pela Câmara de Coimbra, procura sensibilizar a população para a importância das plantas e do seu impacto na conservação do meio ambiente, na melhoria da agricultura e na produção sustentável de alimentos.

A Festa da Flor e da Planta tem início pelas 10:00 e decorre até as 18:30.