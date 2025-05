Feira de Velharias anima amanhã a Praça do Comércio em Coimbra

A Praça do Comércio recebe amanhã mais uma edição da Feira de Velharias. O certame, organizado pela Câmara Municipal (CM) de Coimbra, decorre das 09H00 às 19H00 e reúne vendedores que apresentam um leque variado de utensílios domésticos e decorativos, peças de latoaria, cerâmica, vidro e mobiliário, peças de joalharia e ourivesaria, livros de alfarrabista, discos de vinil, selos postais ou numismática, entre outras objetos e antiguidades.

Um evento com um papel importante na animação urbana, que se assume como um repositório de memórias que permite a venda e compra de objetos de coleção. É, igualmente, fator de sociabilidade enquanto ponto de encontro entre o público que visita periodicamente a Feira de Velharias e as dezenas de expositores/participantes, oriundos de norte a sul do país.

A edição de junho da Feira de Velharias está prevista para o dia 28.