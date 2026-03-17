O “maior evento nacional dedicado à oferta de emprego no setor do turismo” realiza se hoje, no Convento São Francisco, reforçando a cidade como palco de referência para o recrutamento na área.

Organizada pela Bolsa de Empregabilidade, que celebra este ano o seu 10.º aniversário, a Feira de Emprego do Turismo reúne mais de 30 empresas e centenas de ofertas de trabalho ligadas ao turismo, após já ter passado em 2026 por Vilamoura, Évora, Lisboa e Porto.

A sessão de abertura está prevista para as 10H00 e vai contar com a participação de António Marto, presidente da Associação Fórum Turismo, António Alberto Costa, delegado do IEFP do Centro, Rui Ventura, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, e Ana Abrunhosa, presidente da Câmara de Coimbra.

Durante a manhã, o foco está nos alunos do ensino secundário, profissional e universitário, enquanto a tarde é dedicada ao público em geral, incluindo profissionais do setor e pessoas que procuram um novo desafio na área turística

(texto completo na edição digital e impressa do DIÁRIO AS BEIRAS)