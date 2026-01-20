diario as beiras
Desporto

Federação Portuguesa de Judo prevê pagar dívida de 370 mil euros à Universidade de Coimbra até 2027

20 de janeiro de 2026 às 09 h26
0 comentário(s)
DR

A Federação Portuguesa de Judo (FPJ) esclareceu junto das associações o sufoco financeiro que vive, em função da dívida deixada pela anterior gestão à Federação Internacional e à Universidade de Coimbra, um pouco acima do milhão de euros.

“É imperioso que se diga que a FPJ se encontra numa situação financeira de extrema gravidade graças quase em exclusividade à dívida à Universidade de Coimbra (UC) (370.633,03 euros) e à dívida à Federação Internacional de Judo (800.000 euros)”, refere a carta enviada no início de janeiro às associações da FPJ.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do organismo, Sérgio Pina, explicou que os pagamentos em dívida decorrem com um plano de valores junto da Federação Internacional (FIJ), que perdoou parte da dívida total, mediante o cumprimento de prazos, e que já foram saldados 400.000 euros, estando previsto pagar a outra metade este ano, em fevereiro e junho.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de janeiro

Xadrez à direita
20 de janeiro

A cessão e a gestão do crédito malparado
20 de janeiro

A não aceitação da moeda com curso legal: norma sem sanção ou inescusável distracção?
20 de janeiro

PSP registou mais atropelamentos em 2025 mas com menos feridos graves e mortes

Desporto

Desporto
20 de janeiro às 09h49

Hóquei em patins: OH Sports ganha fora

0 comentário(s)
Desporto
20 de janeiro às 09h26

Federação Portuguesa de Judo prevê pagar dívida de 370 mil euros à Universidade de Coimbra até 2027

0 comentário(s)
DesportoSem categoria
19 de janeiro às 21h06

FP Judo detalhou às associações dívida herdada de mais de um milhão de euros

0 comentário(s)