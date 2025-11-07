diario as beiras
Coimbra

Falta de atratividade preocupa o setor florestal

07 de novembro às 11 h50
0 comentário(s)
DB - Pedro Ramos

A falta de alunos para os cursos da área florestal e a falta de técnicos especializados para trabalhar no setor está a preocupar as universidades, as empresas e o Governo.

A presidente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Cândida Malça, disse ontem que o IPC tem um “grande desafio na formação na área florestal”.

“Ano após ano, as candidaturas aos cursos do setor florestal ficam aquém das expectativas. A floresta não é apelativa para os mais jovens, mas as empresas precisam destes profissionais”, disse. As declarações foram proferidas ontem durante a sessão de encerramento da 1.ª Jornada Técnica em Restauro Florestal que decorreu na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC).

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de novembro

Mundial2026: Carlos Forbs chamado pela primeira vez à seleção portuguesa
07 de novembro

Violência doméstica: Armas apreendidas a suspeito de agredir companheira
07 de novembro

OE2026: Governo pretende criar plataforma para gerir listas de espera de respostas sociais
07 de novembro

Ministra da Justiça espera ter até ao fim do ano primeira reforma administrativa e fiscal

Coimbra

Coimbra
07 de novembro às 11h50

Falta de atratividade preocupa o setor florestal

0 comentário(s)
Coimbra
07 de novembro às 11h46

População volta a manifestar-se em defesa do Hospital dos Covões

0 comentário(s)
Coimbra
07 de novembro às 11h22

Transporte de doentes não urgentes com problemas

0 comentário(s)