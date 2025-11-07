A falta de alunos para os cursos da área florestal e a falta de técnicos especializados para trabalhar no setor está a preocupar as universidades, as empresas e o Governo.

A presidente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Cândida Malça, disse ontem que o IPC tem um “grande desafio na formação na área florestal”.

“Ano após ano, as candidaturas aos cursos do setor florestal ficam aquém das expectativas. A floresta não é apelativa para os mais jovens, mas as empresas precisam destes profissionais”, disse. As declarações foram proferidas ontem durante a sessão de encerramento da 1.ª Jornada Técnica em Restauro Florestal que decorreu na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC).

