Faleceu Teresa Alegre Portugal

A antiga vereadora da Cultura de Coimbra e deputada pelo Partido Socialista, Teresa Alegre Portugal faleceu hoje, vítima de doença, nos Hospitais da Universidade de Coimbra, aos 85 anos.

Licenciada em Filologia Germânica, foi professora do ensino secundário, mas deixou uma marca na política.

Viúva de António Portugal, um dos maiores guitarristas de Fado de Coimbra na segunda metade do século passado, era irmã mais nova do poeta e político Manuel Alegre.

Teresa Alegre Portugal era também mãe do jornalista Manuel Alegre Portugal. À família enlutada o DIÁRIO AS BEIRAS expressa as mais sentidas condolências.